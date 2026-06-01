Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence de Gérald Bonner, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges

Conférence de Gérald Bonner, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges

Conférence de Gérald Bonner, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges lundi 8 juin 2026.

Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Limoges. Campus Vanteaux

Adresse : 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges

Ville : 87920 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif : Entrée libre sur inscription

Conférence de Gérald Bonner Lundi 8 juin, 17h30 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux Haute-Vienne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T17:30:00+02:00 – 2026-06-08T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T17:30:00+02:00 – 2026-06-08T19:30:00+02:00

L‘Upop’-Université Populaire de Limoges, le réseau Canopé et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges accueillent le sociologue Gérald BRONNER pour une conférence grand public :
Esprit critique et complotisme
Lundi 8 juin de 17h30-19h30
Amphithéâtre Constans
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Entrée libre sur inscription via ce lien

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.flsh.unilim.fr/universite-populaire/ »}, {« link »: « https://valeurs-de-la-republique.reseau-canope.fr/tous-les-themes/decouvrir/service/esprit-critique-et-complotisme »}]
Esprit critique et complotisme

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)