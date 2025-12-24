Le musée en famille De l’opéra au musée, contes et histoires, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Le musée en famille De l’opéra au musée, contes et histoires, Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 6 juin 2026.
Le musée en famille De l’opéra au musée, contes et histoires
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
En partenariat avec l’Opéra de Limoges.
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité.
À l’Opéra, il y a des artistes qui chantent et dans le musée, il y a des œuvres qui racontent des histoires… Venez vous en inspirer pour créer votre propre histoire en famille et inventer des personnages aux aventures exaltantes lors d’un atelier modelage d’argile ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le musée en famille De l’opéra au musée, contes et histoires
L’événement Le musée en famille De l’opéra au musée, contes et histoires Limoges a été mis à jour le 2025-12-23 par Terres de Limousin