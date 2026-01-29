Moquette Limoges Espace Noriac Limoges

Moquette Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-20

La clown Poum Fennec raconte l’histoire d’une petite fille pauvre confrontée à l’injustice et à l’exclusion, qu’elle renverse comme une crêpe grâce à une poésie capable de transformer de simples miettes en merveilleux. Une exploration tendre et légère de notre humanité. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moquette Limoges

L’événement Moquette Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole