Lundi L.I.E.N.S ENSIL-ENSCI (Bâtiment A) Limoges

Le cycle de conférences L.I.E.N.S (Lundis d’Inspiration, d’Échanges et de Nouveaux Savoirs) propose chaque mois une rencontre ouverte à toutes et tous pour réfléchir ensemble aux liens entre sciences, techniques et société.

Le thème de cette session est L’imagerie très haute résolution en astronomie , en présence du chercheur XLIM Ludovic Grossard.

Étudiants, enseignants, personnels de l’université et habitants du territoire sont invités à venir écouter un·e intervenant·e partager ses travaux, ses idées et son expérience autour de questions qui nous concernent tous innovation, santé, environnement, numérique, sport ou culture scientifique.

Ces rendez-vous mensuels sont conçus comme des temps d’échange accessibles, favorisant le dialogue entre chercheurs, professionnels et citoyens.

