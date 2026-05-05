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Vide atelier OUST ! Bâtiment 25 Limoges

Vide atelier OUST ! Bâtiment 25 Limoges

Vide atelier OUST ! Bâtiment 25 Limoges mardi 19 mai 2026.

Lieu : Bâtiment 25

Adresse : 64 Rue Armand Barbès

Ville : 87100 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Limoges

Vide atelier OUST !

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Le Bâtiment 25 accueille un vide atelier d’artistes et d’artisans au sein de son espace boutique.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25  info@batiment25.fr

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English : Vide atelier OUST !

L’événement Vide atelier OUST ! Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole

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