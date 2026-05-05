Vide atelier OUST ! Bâtiment 25 Limoges
Vide atelier OUST ! Bâtiment 25 Limoges mardi 19 mai 2026.
Limoges
Vide atelier OUST !
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Le Bâtiment 25 accueille un vide atelier d’artistes et d’artisans au sein de son espace boutique.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25 info@batiment25.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide atelier OUST !
L’événement Vide atelier OUST ! Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Récolement(s), LAVITRINE 2.0, Limoges 5 mai 2026
- Couperin Festival 1001 Notes Cente Culturel Jean Gagnant Limoges 5 mai 2026
- Théâtre L’OURS, LE JUBILÉ ET AUTRES PLAISANTERIES Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- Exposition LÂCHER PRISE Le Phare Limoges 6 mai 2026
- Manfucature ErelK Visite Guidée ErelK Limoges 6 mai 2026