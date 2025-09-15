Couperin Festival 1001 Notes Cente Culturel Jean Gagnant Limoges

Couperin Festival 1001 Notes

Cente Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 54 EUR

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

2026-05-05

Piano

La pianiste Natacha Kudritskaya nous invite dans un monde où Couperin rencontre théâtre d’ombres, vidéo et poésie visuelle. Formée à Kyiv puis au Conservatoire de Paris, cette amoureuse de la musique française enregistre un disque Rameau salué pour sa

finesse et poursuit avec un nouvel album dédié à Couperin. Pour ce projet, chaque pièce devient une histoire les titres évocateurs de Couperin prennent vie grâce aux ombres de Leslie Laurégo. Une lampe torche, des plantes séchées… et surgissent rêves, souvenirs, enfance.

Cente Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

