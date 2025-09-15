Couperin Festival 1001 Notes Cente Culturel Jean Gagnant Limoges
Cente Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 54 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Piano
La pianiste Natacha Kudritskaya nous invite dans un monde où Couperin rencontre théâtre d’ombres, vidéo et poésie visuelle. Formée à Kyiv puis au Conservatoire de Paris, cette amoureuse de la musique française enregistre un disque Rameau salué pour sa
finesse et poursuit avec un nouvel album dédié à Couperin. Pour ce projet, chaque pièce devient une histoire les titres évocateurs de Couperin prennent vie grâce aux ombres de Leslie Laurégo. Une lampe torche, des plantes séchées… et surgissent rêves, souvenirs, enfance.
Réservations obligatoires. .
Cente Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com
