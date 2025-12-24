Les lundis du musée La faïence des pays du Nord, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Les lundis du musée La faïence des pays du Nord

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

2026-05-04

Visite en lien avec la conférence du 12 mai 2026 “Les Hannong une dynastie de céramistes strasbourgeois au 18e siècle”.

Née de la renommée de Faenza en Italie, la faïence s’est largement épanouie dans les pays du Nord et marque fortement l’histoire de la céramique. Cette visite vous fait explorer son histoire, comprendre sa création, ses usages et sa diffusion. .

