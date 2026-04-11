Élection de Mademoiselle Limousin Pavillon Buxerolles Limoges
Élection de Mademoiselle Limousin Pavillon Buxerolles Limoges samedi 2 mai 2026.
Limoges
Élection de Mademoiselle Limousin
Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Laissez-vous séduire par cet événement unique qui célèbre la créativité et la diversité ! Ouverte à toutes, sans critère de poids ni de taille, cette élection met à l’honneur les talents des candidates, qui présenteront leurs créations de tenues originales conçues autour d’un thème différent chaque année. Un véritable rendez-vous d’élégance et de talent à ne pas manquer ! .
Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 75 39 57
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English : Élection de Mademoiselle Limousin
L’événement Élection de Mademoiselle Limousin Limoges a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Limoges Métropole
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