Élection de Mademoiselle Limousin Pavillon Buxerolles Limoges

Limoges

Élection de Mademoiselle Limousin

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Laissez-vous séduire par cet événement unique qui célèbre la créativité et la diversité ! Ouverte à toutes, sans critère de poids ni de taille, cette élection met à l’honneur les talents des candidates, qui présenteront leurs créations de tenues originales conçues autour d’un thème différent chaque année. Un véritable rendez-vous d’élégance et de talent à ne pas manquer ! .

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 75 39 57

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English : Élection de Mademoiselle Limousin

L’événement Élection de Mademoiselle Limousin Limoges a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Limoges Métropole