Fresque théâtrale Place Saint-Étienne Limoges

Fresque théâtrale

Fresque théâtrale Place Saint-Étienne Limoges mercredi 29 avril 2026.

Fresque théâtrale

Place Saint-Étienne Parvis de la cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

La classe d’art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges présente une grande fresque théâtrale sur l’histoire des Arts de la rue et de l’espace public.

Informations complémentaires auprès du CRR.   .

Place Saint-Étienne Parvis de la cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fresque théâtrale

L’événement Fresque théâtrale Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole