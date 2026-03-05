Fresque théâtrale Place Saint-Étienne Limoges

Fresque théâtrale

Place Saint-Étienne Parvis de la cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La classe d’art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges présente une grande fresque théâtrale sur l’histoire des Arts de la rue et de l’espace public.

Informations complémentaires auprès du CRR. .

Place Saint-Étienne Parvis de la cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fresque théâtrale

L’événement Fresque théâtrale Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole