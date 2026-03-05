Fresque théâtrale Place Saint-Étienne Limoges
La classe d’art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges présente une grande fresque théâtrale sur l’histoire des Arts de la rue et de l’espace public.
Informations complémentaires auprès du CRR. .
Place Saint-Étienne Parvis de la cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
