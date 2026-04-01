Les entreprises de Limoges recrutent Limoges Limoges
Les entreprises de Limoges recrutent Limoges Limoges mardi 28 avril 2026.
Les entreprises de Limoges recrutent Limoges Limoges Mardi 28 avril, 17h30
+30 postes disponibles !
Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Centre Ouest à Limoges, le mardi 28 avril.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/cmssj](https://job.wiz.bi/cmssj)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-28T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/cmssj
Limoges Limoges Limoges Haute-Vienne
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