Webinaire Année de césure, mon aventure ! (en ligne), Info Jeunes Limoges – Bâtiment 25, Limoges

Webinaire Année de césure, mon aventure ! (en ligne) Mardi 28 avril, 18h30 Info Jeunes Limoges – Bâtiment 25 Haute-Vienne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Besoin d’une pause dans ton parcours (après le bac, pendant tes études supérieures ou avant de rentrer dans la vie active) ?

L’association Info Jeunes te donne toutes les pistes et astuces pour te permettre de prendre une année de césure ou une année sabbatique pour te ressourcer tout en restant actif.ve, que ce soit en France ou à l’étranger !

Accompagnement au projet professionnel, emploi, mini formations, volontariat ou bénévolat… on te dit tout !

Prêt.e pour cette nouvelle aventure ? Rendez-vous pour un webinaire dédié à l’année de césure le mardi 28 avril 2026 à 18h30 sur Zoom. Renseignements et inscription au 06 15 64 47 19. Le lien visio sera communiqué à l’inscription.

Les parents sont fortement encouragés à s’inscrire également !

Info Jeunes Limoges – Bâtiment 25 64 rue Armand Barbès, 87100 Limoges Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 64 47 19 »}] https://us02web.zoom.us/j/87143227377

Besoin d’un break ? Donne un nouveau souffle à ton parcours. #études #césure

@ Canva