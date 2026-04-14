La dictature chilienne devant la justice française, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

La dictature chilienne devant la justice française Mercredi 29 avril, 18h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00

Conférence ARAL

La dictature chilienne devant la justice française par Pascal Plas

mercredi 29 avril, 17h-20h

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

amphithéâtre 4

Retranscription intégrale du procès parisien de 2010 sur les crimes de la dictature de Pinochet : un document judiciaire unique, révélant les voix des victimes et les enjeux historiques d’une justice rendue par défaut.

Pascal Plas vient de faire paraître La dictature chilienne devant la justice française. Procès de 14 hauts responsables – Cour d’assises de Paris 2010 (dir. Pascal Plas et Martine Sin Blima-Barru), Collection Droit & Justice, Limoges, PULIM.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Conférence ARAL par Pascal Plas