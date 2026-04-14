La dictature chilienne devant la justice française, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges
La dictature chilienne devant la justice française, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges mercredi 29 avril 2026.
La dictature chilienne devant la justice française Mercredi 29 avril, 18h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:00:00+02:00
Conférence ARAL
La dictature chilienne devant la justice française par Pascal Plas
mercredi 29 avril, 17h-20h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
amphithéâtre 4
Retranscription intégrale du procès parisien de 2010 sur les crimes de la dictature de Pinochet : un document judiciaire unique, révélant les voix des victimes et les enjeux historiques d’une justice rendue par défaut.
Pascal Plas vient de faire paraître La dictature chilienne devant la justice française. Procès de 14 hauts responsables – Cour d’assises de Paris 2010 (dir. Pascal Plas et Martine Sin Blima-Barru), Collection Droit & Justice, Limoges, PULIM.
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Conférence ARAL par Pascal Plas
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Atelier au Craft 6-14 ans en duo Coulaaaaage! CRAFT Limoges 15 avril 2026
- La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle Limoges 15 avril 2026
- Atelier au Craft 3-6 ans en duo Coulaaaaage! CRAFT Limoges 15 avril 2026
- Léo Ferré La légende Espace Noriac Limoges 15 avril 2026
- Visite sensorielle : La ville haute éveille vos sens…, Place de la Motte, Limoges 15 avril 2026