La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-25

Plus qu’une simple visite, découvrez l’identité des lieux et leur histoire en jouant avec vos perceptions. À chaque étape de cette balade sensorielle, laissez tous vos sens s’éveiller au patrimoine !

– Visite de 1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle

L’événement La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole