La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle Limoges
Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne
Plus qu’une simple visite, découvrez l’identité des lieux et leur histoire en jouant avec vos perceptions. À chaque étape de cette balade sensorielle, laissez tous vos sens s’éveiller au patrimoine !
– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .
Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
