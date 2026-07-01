Balade dans les jardins de l’Évêché, Jardins de l’Évêché, Quartier de la cathédrale, Limoges

vendredi 7 août 2026 · Jardins de l'Évêché, Quartier de la cathédrale · Limoges

Informations pratiques

Balade dans les jardins de l’Évêché 7 et 14 août Jardins de l’Évêché, Quartier de la cathédrale Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T18:00:00+02:00 – 2026-08-14T19:30:00+02:00

Quand les jardins content fleurette !

Les jardins de l’Évêché sont dotés d’une richesse historique et botanique à découvrir lors d’une visite où l’imaginaire et le conte s’invitent dans le discours du guide…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Jardins de l’Évêché, Quartier de la cathédrale Place de l’Evêché Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez autrement le poumon vert du quartier de la Cité. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

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