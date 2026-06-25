Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré Limoges
Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré Limoges mardi 4 août 2026.
Limoges
Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Inspire-toi des vitraux colorés de la cathédrale Saint-Étienne pour fabriquer un attrape-soleil
– Atelier de 1h30
– La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pour cet atelier
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré
L’événement Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
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