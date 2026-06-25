Limoges

Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Inspire-toi des vitraux colorés de la cathédrale Saint-Étienne pour fabriquer un attrape-soleil

– Atelier de 1h30

– La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pour cet atelier

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré

L’événement Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole