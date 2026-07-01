La rue Jean Jaurès : Art déco & Co, Office de Tourisme, Limoges
lundi 20 juillet 2026 · Office de Tourisme · Limoges
Informations pratiques
La rue Jean Jaurès : Art déco & Co 20 juillet – 5 septembre Office de Tourisme Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T17:30:00+02:00 – 2026-07-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T14:30:00+02:00 – 2026-09-05T15:30:00+02:00
FENÊTRE SUR L’ART DÉCO
À l’aube du XXe siècle, est entrepris un grand réaménagement du centre-ville. C’est le temps des lignes pures, du béton et des élégants décors géométriques.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Office de Tourisme 12 boulevard Fleurus Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
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© Ville de Limoges
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