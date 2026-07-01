La rue Jean Jaurès : Art déco & Co, Office de Tourisme, Limoges

Informations pratiques

La rue Jean Jaurès : Art déco & Co 20 juillet – 5 septembre Office de Tourisme Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T17:30:00+02:00 – 2026-07-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T14:30:00+02:00 – 2026-09-05T15:30:00+02:00

FENÊTRE SUR L’ART DÉCO

À l’aube du XXe siècle, est entrepris un grand réaménagement du centre-ville. C’est le temps des lignes pures, du béton et des élégants décors géométriques.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Office de Tourisme 12 boulevard Fleurus Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez l’architecture Art déco du centre-ville de Limoges. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Ville de Limoges