Informations pratiques

Limoges

Visite Guidée Quartier Carnot-Charentes (Patrimoine Industriel) Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-29

Une promenade passionnante dans le quartier Carnot-Charentes, cœur battant de Limoges industrielle au XIXe siècle. Laissez-vous conter un patrimoine trop souvent méconnu.

Avec la complicité de la Distillerie du Centre.

– Visite de 1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Visite Guidée Quartier Carnot-Charentes (Patrimoine Industriel) Limoges

L’événement Visite Guidée Quartier Carnot-Charentes (Patrimoine Industriel) Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole