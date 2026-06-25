Limoges

Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22

Et si une tasse de porcelaine devenait le petit bain pour barboter cet été. Viens modeler ton petit baigneur et décorer une porcelaine à base de bleu.

– Atelier de 2h

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme sur notre site web

– Lieu de rendez-vous communiqué APRES la réservation sur le billet .

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain

L’événement Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole