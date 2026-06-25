Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain Limoges
Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain Limoges samedi 18 juillet 2026.
Limoges
Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain
Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-22
Et si une tasse de porcelaine devenait le petit bain pour barboter cet été. Viens modeler ton petit baigneur et décorer une porcelaine à base de bleu.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme sur notre site web
– Lieu de rendez-vous communiqué APRES la réservation sur le billet .
Rendez vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain
L’événement Atelier porcelaine 6-12 ans Petit bain Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
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