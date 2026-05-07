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Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges

Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges

Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : CCM John-Lennon

Adresse : 41 Rue de Feytiat

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Local Bands Attack Minifest #2

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-04 00:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Co-organisée par les associations Execution Management et les Ténèbres Records en partenariat avec la ville de Limoges, cette manifestation marque la fin de saison du CCM John-Lennon. Comme lors de l’édition précédente un espace retro-gaming sera à la libre disposition du public, animé par le SUGOï Retro Gaming Club. Une restauration extérieure de qualité vous sera proposée par GREENVILLE . Enfin vous pourrez retrouver une exposition de jouets vintages des années 80-90.   .

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83 

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English : Local Bands Attack Minifest #2

L’événement Local Bands Attack Minifest #2 Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

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