Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges

Limoges

Gala du Club de Natation Artistique

Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion de la fin de saison, le club organise son gala de natation artistique, un moment de partage et de mise en lumière du travail réalisé par les sportifs tout au long de l’année. Un beau spectacle à ne pas manquer pour cette discipline qui la gymnastique, la danse et la natation. .

Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 00 26 77 caponatation87@gmail.com

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English : Gala du Club de Natation Artistique

L’événement Gala du Club de Natation Artistique Limoges a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Limoges Métropole