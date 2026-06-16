Fête foraine à Landouge Limoges
Fête foraine à Landouge Limoges vendredi 3 juillet 2026.
Limoges
Fête foraine à Landouge
Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le comité des fêtes de Landouge vous invite à participer à sa traditionnelle fête foraine. Pendant trois jours, habitants et visiteurs pourront profiter d’un programme riche
Jeudi 3 juillet
– Marché gourmand à partir de 19h, animation musicale assurée par Momo
Vendredi 4 juillet
– Exposition de voitures anciennes, concert du groupe Silver Fox à 19h, Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Samedi 5 juillet
– Apéritif-concert à 11h, course cycliste Les Boucles Saint-Martial de Landouge à partir de 13h, organisée à l’initiative du CC de Nieul
Tout au long de la fête, vous pourrez vous amusez dans des manèges, participer à de nombreuses animations et profiter d’un espace restauration. Informations complémentaires auprès de l’organisateur (en lien). .
Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@comitedesfeteslandouge.fr
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English : Fête foraine à Landouge
L’événement Fête foraine à Landouge Limoges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole
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