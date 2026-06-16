Limoges

Fête foraine à Landouge

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le comité des fêtes de Landouge vous invite à participer à sa traditionnelle fête foraine. Pendant trois jours, habitants et visiteurs pourront profiter d’un programme riche

Jeudi 3 juillet

– Marché gourmand à partir de 19h, animation musicale assurée par Momo

Vendredi 4 juillet

– Exposition de voitures anciennes, concert du groupe Silver Fox à 19h, Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Samedi 5 juillet

– Apéritif-concert à 11h, course cycliste Les Boucles Saint-Martial de Landouge à partir de 13h, organisée à l’initiative du CC de Nieul

Tout au long de la fête, vous pourrez vous amusez dans des manèges, participer à de nombreuses animations et profiter d’un espace restauration. Informations complémentaires auprès de l’organisateur (en lien). .

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@comitedesfeteslandouge.fr

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English : Fête foraine à Landouge

L’événement Fête foraine à Landouge Limoges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole