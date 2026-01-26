Atelier Art de dresser sa table Fondation Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges

Atelier Art de dresser sa table Fondation Bernardaud

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Thème Apprenez l’art et la manière de dresser la table avec élégance !

Plongez dans l’histoire et l’évolution des arts de la table, de la cour des rois aux banquets de l’Élysée. Lors de l’atelier pratique, vous découvrirez comment adapter ces règles en toutes circonstances, qu’il s’agisse d’un repas formel ou entre amis, tout en cultivant l’harmonie et le sens du détail.

Réservation obligatoire via le site internet (en lien). .

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 21 86

