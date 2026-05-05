Braderie de la bibliothèque BFM Centre-ville (hall) Limoges
Braderie de la bibliothèque BFM Centre-ville (hall) Limoges mardi 9 juin 2026.
Limoges
Braderie de la bibliothèque
BFM Centre-ville (hall) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-09
La BFM organise une grande braderie où vous pourrez dénicher de nombreuses pépites, sorties des collections.
Les bacs seront réassortis tout au long de la semaine. .
BFM Centre-ville (hall) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English :
L’événement Braderie de la bibliothèque Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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