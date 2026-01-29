Espace Noriac Mauvais Garçon Espace Noriac Limoges

Espace Noriac Mauvais Garçon

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

L’amour C’est beau l’amour on serait prêt à tout pour lui même à se mettre en danger Mais est-ce vraiment nécessaire Suivons le parcours tumultueux d’une jeune amoureuse en quête de réponses et aidons-la à se poser les bonnes questions .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 15 22 accueil@maupassantac-limoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Espace Noriac Mauvais Garçon

L’événement Espace Noriac Mauvais Garçon Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole