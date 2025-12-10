Divorce à l’italienne (Divorzio all’italiana) Espace Noriac Limoges

Divorce à l’italienne (Divorzio all’italiana)

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-06-10

Un film de Pietro Germi (1961). Avec Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli…

Loin de ses rôles de séducteur romantique, Mastroianni incarne un homme aussi cynique que ridicule, dans une critique grinçante de la société italienne des années 60. Avec l’histoire d’un noble sicilien qui manigance un crime d’honneur pour se débarrasser de son épouse, Germi se moque de la situation législative, à l’époque archaïque, de son pays, où l’absence de loi sur le divorce et la réglementation du crime d’honneur (inscrite au code pénal) poussent les maris volages à trouver des solutions parfaitement immorales. Fleuron de la comédie italienne, son film marque l’imaginaire collectif au point de donner naissance à un titre labellisé, qui sera décliné dans nombre d’œuvres satiriques transalpines.

Un film présenté par Primissimo Piano, le ciné-club italien de l’Association Dante Alighieri. .

