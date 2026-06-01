Mardi c’est pédagogie ! – « Découvrez 8GameLearn, la plateforme qui transforme l’apprentissage par le jeu », Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

Mardi c’est pédagogie ! – « Découvrez 8GameLearn, la plateforme qui transforme l’apprentissage par le jeu » Mardi 9 juin, 12h30 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T12:30:00+02:00 – 2026-06-09T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T12:30:00+02:00 – 2026-06-09T13:30:00+02:00

Pour ce nouveau rendez-vous « Mardi, c’est pédagogie ! », nous aurons le plaisir d’accueillir Étienne Duss, associé et responsable Game Design, ainsi que Denis Desmet, associé et PDG de 8GameLearn, une plateforme dédiée à la création de parcours pédagogiques immersifs et ludiques.

Salle Pilat, Faculté de Médecine et Pharmacie de Limoges

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.duenes.fr/duenes/2026/05/26/09-06-ud83dudcda-mardi-cest-pedagogie/ »}]

Avec « Mardi, c’est pédagogie ! », découvrez chaque mois des projets pédagogiques innovants !