Visite thématique au BAL Musée des Beaux-Arts Limoges
Visite thématique au BAL Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Visite thématique au BAL
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 15:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Le musée municipal des Beaux-Arts propose une visite thématique sur Le vêtement et la coiffe à travers les siècles .
pour varier les plaisirs, le guide-conférencier vous emmène découvrir la coiffe et les vêtements à travers les âges grâce aux collections présentes dans l’institution. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite thématique au BAL
L’événement Visite thématique au BAL Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Couperin Festival 1001 Notes Cente Culturel Jean Gagnant Limoges 5 mai 2026
- Ils vont tous bien Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- L’ours, le Jubilé et autres plaisanteries Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- Ils vont tous bien (Stanno tutti bene) Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- Opéra Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges 5 mai 2026