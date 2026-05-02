Visite thématique au BAL Musée des Beaux-Arts Limoges

Limoges

Visite thématique au BAL

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le musée municipal des Beaux-Arts propose une visite thématique sur Le vêtement et la coiffe à travers les siècles .

pour varier les plaisirs, le guide-conférencier vous emmène découvrir la coiffe et les vêtements à travers les âges grâce aux collections présentes dans l’institution. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Visite thématique au BAL

L’événement Visite thématique au BAL Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole