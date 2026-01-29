Les Fourberies de Scapin Espace Noriac Limoges

Les Fourberies de Scapin

Une situation impossible ? La rusée Scapina se charge d’en dénouer les liens. Octave et Léandre se sont mariés trop vite, et leurs parents reviennent avec des projets bien différents. Géronte, le père de Léandre, entend le marier à une autre, tandis que Dame Argante souhaite imposer une inconnue à son fils. Dans cette adaptation vive et inventive, la langue de Molière rencontre un dynamisme échevelé où tout est action, tout est drôlerie, et tout tourne autour d’un Scapin réinventé au féminin. Volonté d’une jeunesse qui veut choisir sa vie, revanche des dominés sur les puissants, thèmes toujours actuels de l’émancipation la servante se joue de tous pour le plus grand plaisir du public. Une pièce d’après Molière, mise en scène par Arnaud Rakitch, avec la troupe de Libre Idée sur Scène. .

