Espace de réflexion et de partage d’expérience pour les aidants à l’EHPAD le Mas Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges
Espace de réflexion et de partage d’expérience pour les aidants à l’EHPAD le Mas Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges mardi 16 juin 2026.
Espace de réflexion et de partage d’expérience pour les aidants à l’EHPAD le Mas Rome Mardi 16 juin, 14h00 EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne
Atelier gratuit sous réserve des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00
Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, un groupe de parole à destination des aidants auprès de personnes âgées est proposé. La personne aidée est accueillie à l’EHPAD le temps de l’atelier.
Cet atelier est gratuit, sous réserve des places disponibles.
Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.
Dates et horaires
Mardi 16 juin 2026, de 14h à 16h
EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]
Permet aux aidants d’une personne âgée dépendance d’échanger, en présence d’une psychologue, lors d’un atelier gratuit. #senior #aidants
EHPAD Le Mas Rome
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