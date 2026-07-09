Crozphonics Festival Éclats d’Émail 2026 BFM Centrale Limoges

Informations pratiques

Limoges

Crozphonics Festival Éclats d’Émail 2026

BFM Centrale 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

CrozPhonics est un trio de deux violoncelles et accordéon, emmené par l’accordéoniste Charles Kieny. Ne vous laissez pas tromper par leur approche sonique chambriste , la musique du trio est un véritable Jazz de création, associé à un folklore imaginaire issu de ce que le jeune compositeur aime à décrire comme un chant intérieur, inspiré de la diversité des approches et obédiences musicales des interprètes, improvisateurs tous les trois et imbibés de cultures à la fois européennes et orientales. L’immense amplitude dynamique et texturelle, que permet l’association de l’accordéon et des violoncelles, enrichit une esthétique fournie, au service d’une narration intense. Après Etienne MANCHON, AMG, Oscar TERUEL …. À nouveau, un rendez-vous découverte exceptionnel à la BFM Centrale !! .

BFM Centrale 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Crozphonics Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Crozphonics Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole