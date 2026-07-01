Cathédrale Saint-Étienne, Cathédrale Saint-Étienne, Limoges

Informations pratiques

Cathédrale Saint-Étienne Mardi 28 juillet, 14h30 Cathédrale Saint-Étienne Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:30:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

PRIÈRE D’ENTRER…

Passez le magnifique portail Saint-Jean et déchiffrez la grande aventure de sa construction avant d’entrer pour apprécier un remarquable jubé Renaissance et une Vierge en émail contemporain.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Cathédrale Saint-Étienne Place de la cathédrale Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

C’est à partir du XIIIe siècle qu’apparaît sa silhouette de granit dominant la Vienne. Venez découvrir un des édifices majeurs de la ville. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Ville de Limoges