Alter Ego Festival 1001 Notes Limoges

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

2026-07-19

Habitué du Festival 1001 Notes, Thibault Cauvin revient avec un projet très personnel qui lui ressemble libre, sensible et ouvert sur le monde. Considéré comme l’un des guitaristes les plus singuliers de sa génération, il a parcouru la planète avec son instrument, jouant dans des lieux mythiques comme dans des endroits insolites, à la rencontre des gens et des cultures. Ce nouveau programme arrive après la grande tournée qui l’a réuni sur scène avec Matthieu Chedid (-M-), aventure artistique et humaine qui a profondément nourri son inspiration.

Son projet Alter Ego est né de ces voyages et de ces amitiés onze rencontres, onze pays, onze personnalités fortes qui ont donné naissance à onze compositions originales.

