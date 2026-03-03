Couperin Festival 1001 Notes Four des Casseaux Limoges

Couperin Festival 1001 Notes

Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Reconnue pour la profondeur de son jeu et sa liberté poétique, Natacha Kudritskaya signe son deuxième album consacré à François Couperin pour le label 1001 Notes, explorant l’univers intime du claveciniste français du XVIIIᵉ siècle avec sensibilité et rigueur.

Son interprétation au piano moderne offre une lecture délicate des œuvres de Couperin, où chaque nuance trouve sa résonance.

Au Four des Casseaux, ancien site industriel emblématique dédié à la porcelaine, transformé en lieu culturel, elle propose un programme inspiré des Pièces de clavecin, extraites des différents livres publiés entre 1713 et 1730. Ce parcours musical révèle la richesse expressive des Ordres, suites de pièces de caractère tour à tour poétiques, descriptives ou mystérieuses.

Réservations obligatoires sur le site en lien ou en vente à l’Office de Tourisme de Limoges. .

Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

