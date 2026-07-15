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Salon de la basse-cour et de la ruche boulevard Robert Schuman Limoges

samedi 18 juillet 2026 · boulevard Robert Schuman · Limoges

Salon de la basse-cour et de la ruche boulevard Robert Schuman Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
boulevard Robert Schuman
Adresse
Parc des Expositions
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Salon de la basse-cour et de la ruche

boulevard Robert Schuman Parc des Expositions Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-09-17 2026-10-16

Salon organisé par le syndicat avicole et apicole du Limousin. Environ 80 départements représentés et la présence de 5 pays, plus de 300 éleveurs exposants et 5000 animaux. Participez à la présentation des ruches et du matériel apicole, la vente de miels locaux et de produits de la ruche et l’explication du cycle des abeilles.

Informations par téléphone (en lien).   .

boulevard Robert Schuman Parc des Expositions Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 39 59 

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English : Salon de la basse-cour et de la ruche

L’événement Salon de la basse-cour et de la ruche Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par Terres de Limousin

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