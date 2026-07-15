Salon de la basse-cour et de la ruche boulevard Robert Schuman Limoges
samedi 18 juillet 2026 · boulevard Robert Schuman · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Salon de la basse-cour et de la ruche
boulevard Robert Schuman Parc des Expositions Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-09-17 2026-10-16
Salon organisé par le syndicat avicole et apicole du Limousin. Environ 80 départements représentés et la présence de 5 pays, plus de 300 éleveurs exposants et 5000 animaux. Participez à la présentation des ruches et du matériel apicole, la vente de miels locaux et de produits de la ruche et l’explication du cycle des abeilles.
Informations par téléphone (en lien). .
boulevard Robert Schuman Parc des Expositions Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 39 59
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English : Salon de la basse-cour et de la ruche
L’événement Salon de la basse-cour et de la ruche Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par Terres de Limousin
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