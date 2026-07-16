Atelier céramique : Petit bain (6-12 ans), Hôtel de Ville, Limoges

Informations pratiques

Atelier céramique : Petit bain (6-12 ans) 18 juillet et 22 août Hôtel de Ville Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00

ATELIER PORCELAINE

Et si une tasse de porcelaine devenait le Petit bain pour barboter cet été. Viens modeler ton petit baigneur et décorer une tasse en porcelaine à base de bleu.

Atelier réalisé en collaboration avec le collectif Peanuts.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Hôtel de Ville 1 square Jacques-Chirac Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://asso2peanuts.wordpress.com/ »}, {« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Plonge dans l’univers aquatique des décors en porcelaine de Limoges.

© Peanuts