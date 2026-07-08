Concerts d’été de la Ruchidée Bourbon Street La Ruchidée Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concerts d’été de la Ruchidée Bourbon Street

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.

Depuis plus de trois décennies, Bourbon street explore avec habileté les voies de la Folk blues anglophone. L’une des formations les plus rock qu’il soit dans le style Delta ou Chicago.

Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com

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English : Concerts d’été de la Ruchidée Bourbon Street

L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Bourbon Street Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole