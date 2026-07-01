Hôtel de ville, Hôtel de Ville, Limoges
mercredi 8 juillet 2026 · Hôtel de Ville · Limoges
Informations pratiques
Hôtel de ville 8 juillet – 19 août, certains mercredis Hôtel de Ville Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
LA MAISON COMMUNE
Inaugurée en 1883, l’hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Hôtel de Ville 1 square Jacques-Chirac Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez l’histoire de la construction de l’hôtel de ville. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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