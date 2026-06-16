Limoges

Une journée en famille débordante de Lecture(s)

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les musées des Beaux-arts et de la Résistance, la Bibliothèque francophone multimédia et la direction des espaces verts de la Ville de Limoges ont concocté une journée avec de multiples activités autour de la lecture de livres, d’oeuvres, de poèmes, de la flore sauvage… N’oubliez pas pique-nique et goûter pour profiter de toute la journée !

Dans le cadre de Partir en livre, la Bibliothèque francophone multimédia sort les livres des rayonnages pour s’installer en plein air dans les jardins de l’Évêché. Livres, activités, jeux autour de la lecture seront accompagnés, toute la journée, par nos bibliothécaires. Un seul mot d’ordre le plaisir de lire.

Au musée des Beaux-Arts, des jeux de Lecture(s) d’oeuvres avec les 7 erreurs et plus ! et les sucettes détail.

Au musée de la Résistance, un livret jeux pour découvrir l’exposition Résister par l’art et la culture et un puzzle d’une partition .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une journée en famille débordante de Lecture(s)

L’événement Une journée en famille débordante de Lecture(s) Limoges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole