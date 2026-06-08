Pratique artistique Cyanotype avec Miss V ENSAD Limoges
Pratique artistique Cyanotype avec Miss V ENSAD Limoges mardi 7 juillet 2026.
Limoges
Pratique artistique Cyanotype avec Miss V
ENSAD Avenue Martin Luther King Limoges Haute-Vienne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09
En juillet, l’École propose des stages de pratiques amateurs animés par l’artiste photographe MissV sur le cyanotype, un procédé photographique monochrome ancien qui produit des tirages bleu de Prusse.
Mardi 7 juillet 9:30/16:30 Sur réservation (120€)
– Du cyanotype au monotype raconte-moi l’océan. Initiation au cyanotype* sur le thème des fonds marins.
Mercredi 8 juillet 9:30/12:30 Sur réservations (60€)
Découverte du cyanotype les petites choses qui volent. Chacun réinterviendra sur les images qu’il a créé avec de l’acrylique pour créer des monotypes**
Jeudi 9 et Vendredi 10 juillet 2026 9:30/16:30 Sur réservation (190€)
– Cyanotype et photographie création d’images en volume
Plus que quelques jours pour s’inscrire ! .
ENSAD Avenue Martin Luther King Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 14 00
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English : Pratique artistique Cyanotype avec Miss V
L’événement Pratique artistique Cyanotype avec Miss V Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole
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