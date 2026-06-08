Pratique artistique Cyanotype avec Miss V ENSAD Limoges

Limoges

Pratique artistique Cyanotype avec Miss V

ENSAD Avenue Martin Luther King Limoges Haute-Vienne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

En juillet, l’École propose des stages de pratiques amateurs animés par l’artiste photographe MissV sur le cyanotype, un procédé photographique monochrome ancien qui produit des tirages bleu de Prusse.

Mardi 7 juillet 9:30/16:30 Sur réservation (120€)

– Du cyanotype au monotype raconte-moi l’océan. Initiation au cyanotype* sur le thème des fonds marins.

Mercredi 8 juillet 9:30/12:30 Sur réservations (60€)

Découverte du cyanotype les petites choses qui volent. Chacun réinterviendra sur les images qu’il a créé avec de l’acrylique pour créer des monotypes**

Jeudi 9 et Vendredi 10 juillet 2026 9:30/16:30 Sur réservation (190€)

– Cyanotype et photographie création d’images en volume

Plus que quelques jours pour s’inscrire ! .

ENSAD Avenue Martin Luther King Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 14 00

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English : Pratique artistique Cyanotype avec Miss V

L’événement Pratique artistique Cyanotype avec Miss V Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole