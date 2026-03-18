Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne

Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Le Marché nocturne Un Soir, rue Haute-Vienne rassemblera une vingtaine d’artisans et producteurs locaux et les commerçants de la rue Haute-Vienne dans une ambiance conviviale.

Avec des espaces restauration sur place, vous pourrez fêter l’été, le BAC, les vacances… en famille, entre amis et collègues et passer un super moment gourmand ! Brasseries artisanales, traiteurs, porc-cul noir, fromages, burgers maison, escargots, glaces… Il ne manque plus que vous !

Informations par téléphone (en lien). .

Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 81 75

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English : Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne

L’événement Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole