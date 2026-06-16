Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges

Limoges

Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026

L’Aquapolis de Limoges Métropole 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Les Championnats de Ligue d’Été réunissent les meilleurs nageurs de la région dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale. Cet événement est coorganisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation, le Comité Départemental de la Haute-Vienne et le club CAPO Natation. Cet événement d’envergure pour l’ensemble du territoire, va accueillir dans les bassins plus de 300 nageurs, accompagnés des entraineurs et de leur staff issus d’une centaine de clubs.

Grâce au soutien de Limoges Métropole et de la Ville de Limoges, ces championnats bénéficient d’un cadre idéal pour accueillir athlètes, entraîneurs et spectateurs. .

L’Aquapolis de Limoges Métropole 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine etr.natation@ffnatationlna.fr

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English : Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026

L’événement Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole