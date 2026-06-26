Little Mômes Festival Moquette Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Limoges

Little Mômes Festival Moquette

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

La clown Poum Fennec vient nous raconter l’histoire d’une petite fille pauvre qui subit l’injustice et l’exclusion. Mais elle retourne ça comme une crêpe grâce à sa poésie qui sait transformer des miettes en quelque chose de merveilleux…

Moquette est une invitation à rire et à rêver. Ce spectacle offre une exploration tendre et poétique des thèmes de la pauvreté et de l’exclusion et sonde avec légèreté notre humanité.

Dès 4 ans .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine littlemomesfestival@gmail.com

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English : Little Mômes Festival Moquette

L’événement Little Mômes Festival Moquette Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole