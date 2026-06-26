Little Mômes Festival Cendrillon Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges

Limoges

Little Mômes Festival Cendrillon

Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Une fée déjantée, un rat géant envahissant, une sœur insupportable… et un prince franchement gluant. Bienvenue dans Cendrillon à la sauce 2026 !

Deux comédiens interprètent tous les rôles dans une relecture déjantée et explosive du célèbre conte. Un spectacle drôle, énergique et engagé, où le théâtre de foire devient un terrain de jeu pour bousculer les modèles et célébrer l’émancipation.

Dès 5 ans. .

Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine littlemomes@gmail.com

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English : Little Mômes Festival Cendrillon

L’événement Little Mômes Festival Cendrillon Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole