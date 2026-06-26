Little Mômes Festival Cendrillon Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges
Little Mômes Festival Cendrillon Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges mardi 7 juillet 2026.
Limoges
Little Mômes Festival Cendrillon
Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Une fée déjantée, un rat géant envahissant, une sœur insupportable… et un prince franchement gluant. Bienvenue dans Cendrillon à la sauce 2026 !
Deux comédiens interprètent tous les rôles dans une relecture déjantée et explosive du célèbre conte. Un spectacle drôle, énergique et engagé, où le théâtre de foire devient un terrain de jeu pour bousculer les modèles et célébrer l’émancipation.
Dès 5 ans. .
Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine littlemomes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Little Mômes Festival Cendrillon
L’événement Little Mômes Festival Cendrillon Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026