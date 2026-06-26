Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille Centre Culturel Jean Gagnant Limoges
mardi 7 juillet 2026 · Centre Culturel Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille
Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans cette adaptation inédite du texte de Shakespeare, cinq comédiens incarnent avec virtuosité plus de quinze personnages.
Tour à tour drôle, poignante et impertinente, cette version de Roméo et Juliette tire un trait entre le XVIe siècle et aujourd’hui, tout en célébrant le pouvoir du théâtre et de la musique pour raconter, encore et toujours, les amours impossibles et les destins contrariés des célèbres amants de Vérone.
À partir de 8 ans .
Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille
L’événement Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
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