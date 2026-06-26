Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Dans cette adaptation inédite du texte de Shakespeare, cinq comédiens incarnent avec virtuosité plus de quinze personnages.

Tour à tour drôle, poignante et impertinente, cette version de Roméo et Juliette tire un trait entre le XVIe siècle et aujourd’hui, tout en célébrant le pouvoir du théâtre et de la musique pour raconter, encore et toujours, les amours impossibles et les destins contrariés des célèbres amants de Vérone.

À partir de 8 ans .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille

L’événement Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole