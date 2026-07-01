La crypte Saint-Martial, Crypte Saint-Martial, Limoges
mercredi 8 juillet 2026 · Crypte Saint-Martial · Limoges
Informations pratiques
La crypte Saint-Martial 8 juillet – 4 septembre Crypte Saint-Martial Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T17:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00
REMONTEZ LE TEMPS
La crypte vous réserve un voyage passionnant à travers l’histoire de la ville, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’aux heures de gloire de l’imposante abbaye Saint-Martial, au temps d’Aliénor.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Crypte Saint-Martial Place de la République Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Venez découvrir les vestiges archéologiques de l’abbaye Saint-Martial. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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