Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges

Visite guidée Hôtel de Ville Limoges

Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges vendredi 26 décembre 2025.

Visite guidée Hôtel de Ville Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26

Date(s) :
2025-12-26

Inauguré en 1883, l’Hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.

– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

English : Visite guidée Hôtel de Ville Limoges

L’événement Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Limoges Métropole