Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges
Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges vendredi 26 décembre 2025.
Visite guidée Hôtel de Ville Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Inauguré en 1883, l’Hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.
– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
English : Visite guidée Hôtel de Ville Limoges
L’événement Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Limoges Métropole