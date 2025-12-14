Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges

Visite guidée Hôtel de Ville Limoges

Inauguré en 1883, l’Hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.

– Visite de 1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la

