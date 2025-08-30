Visite Guidée Gare des Bénédictins Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-08-30

fin : 2025-10-29

Date(s) : 2025-08-30 2025-09-06 2025-10-22 2025-10-29

Depuis le champ de Juillet, voyagez à travers cette architecture d'exception et découvrez le génie de sa structure et la richesse de ses décors.

La visite comprend uniquement l'entrée au bâtiment voyageur. Pas de montée dans le campanile ni dans le rue souterraine.

– Visite guidée d'1h

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l'Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES le règlement de la réservation .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

