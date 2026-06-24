Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare Limoges
Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare Limoges jeudi 16 juillet 2026.
Limoges
Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Partez à la rencontre des lieux de mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale vie quotidienne, faits de guerre et actions de résistance sont évoqués lors de cette visite.
– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES la réservation sur le billet.
– Visite non accessible PMR .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare
L’événement Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole
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