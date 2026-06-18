Limoges

Un moment de Lecture(s)

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-25 2026-08-13 2026-08-22

L’association Lire et faire Lire conte, raconte aux visiteurs de tous âges. C’est un moment partagé où le livre et l’acte de lire permettent de se retrouver, d’échanger et de révéler toute la richesse émotionnelle et humaine d’un moment de lecture.

Sur réservation. Renseignements par téléphone. .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Un moment de Lecture(s)

L’événement Un moment de Lecture(s) Limoges a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Limoges Métropole