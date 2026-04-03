ORIGINES SYMPHONIC PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges
ORIGINES SYMPHONIC PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges jeudi 16 juillet 2026.
ORIGINES SYMPHONIC Début : 2026-07-16 à 21:00. Tarif : – euros.
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PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87
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