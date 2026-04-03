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ORIGINES SYMPHONIC PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges

ORIGINES SYMPHONIC PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges

ORIGINES SYMPHONIC PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES

Adresse : BOULEVARD DES PETITS CARMES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:00

ORIGINES SYMPHONIC Début : 2026-07-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87

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